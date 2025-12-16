В Невском и Выборгском районах пройдут гидравлические испытания

Такие испытания нужны для проверки труб на прочность.

В Петербурге 11 июня пройдут последние гидравлические испытания на неделе, сообщили в пресс-службе АО "ТЭК СПб".

В Невском районе проверят теплосети в границах проспекта Елизарова, улиц Невзоровой и Ольги Берггольц, Уездного проспекта. Еще одно испытание состоится на проспекте Елизарова, улице Седова и Местном проспекте. Также в зону испытаний входят сети в границах Зубковской улицы, улицы Седова, проспекта Елизарова и улицы Невзоровой.

В Выборгском районе проверки затронут трубопроводы к зданиям на Земледельческой улице, 2к3, 2А, 2В и 2Е.

Такие испытания нужны для проверки труб на прочность. Дефекты выявляются в день испытаний и через два дня после.

Ранее мы рассказывали о том, что до 12 июня в Петербурге проведут 78 гидравлических испытаний.

Фото: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга