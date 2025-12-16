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В Невском и Выборгском районах пройдут гидравлические испытания
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В Невском и Выборгском районах пройдут гидравлические испытания

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Такие испытания нужны для проверки труб на прочность.

В Петербурге 11 июня пройдут последние гидравлические испытания на неделе, сообщили в пресс-службе АО "ТЭК СПб". 

В Невском районе проверят теплосети в границах проспекта Елизарова, улиц Невзоровой и Ольги Берггольц, Уездного проспекта. Еще одно испытание состоится на проспекте Елизарова, улице Седова и Местном проспекте. Также в зону испытаний входят сети в границах Зубковской улицы, улицы Седова, проспекта Елизарова и улицы Невзоровой. 

В Выборгском районе проверки затронут трубопроводы к зданиям на Земледельческой улице, 2к3, 2А, 2В и 2Е. 

Такие испытания нужны для проверки труб на прочность. Дефекты выявляются в день испытаний и через два дня после. 

Ранее мы рассказывали о том, что до 12 июня в Петербурге проведут 78 гидравлических испытаний. 

Фото: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга 

Теги: гидравлические испытания, комитет по энергетике
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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