В Невском и Выборгском районах пройдут гидравлические испытания

В Петербурге 11 июня пройдут последние гидравлические испытания на неделе, сообщили в пресс-службе АО "ТЭК СПб".
В Невском районе проверят теплосети в границах проспекта Елизарова, улиц Невзоровой и Ольги Берггольц, Уездного проспекта. Еще одно испытание состоится на проспекте Елизарова, улице Седова и Местном проспекте. Также в зону испытаний входят сети в границах Зубковской улицы, улицы Седова, проспекта Елизарова и улицы Невзоровой.
В Выборгском районе проверки затронут трубопроводы к зданиям на Земледельческой улице, 2к3, 2А, 2В и 2Е.
Такие испытания нужны для проверки труб на прочность. Дефекты выявляются в день испытаний и через два дня после.
Ранее мы рассказывали о том, что до 12 июня в Петербурге проведут 78 гидравлических испытаний.
Фото: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга
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