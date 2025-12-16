До 12 июня в Петербурге проведут 78 гидравлических испытаний

Мероприятия помогают обнаружить уязвимые участки теплосетей и привести их в нормативное состояние.

В период с 8 по 12 июня теплоэнергетики проведут 78 гидравлических испытаний в 15 районах Петербурга, сообщили в городском комитете по энергетике.

Так, АО "ТЭК СПб" планирует провести 29 испытаний в Выборгском, Приморском, Красногвардейском, Красносельском, Калининском, Пушкинском, во Фрунзенском, в Невском, Колпинском и Московском районах, АО "Теплосеть Петербурга" – три испытания в Центральном, во Фрунзенском и в Адмиралтейском районах. От ООО "Петербургтеплоэнерго" ожидается 41 испытание в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском, Курортном, Пушкинском и Петродворцовом районах, от ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО" – шесть испытаний в Петроградском, Приморском и Красносельском районах.

Мероприятия помогают обнаружить уязвимые участки теплосетей и привести их в нормативное состояние. О признаках повреждения коммуникаций нужно заявить по телефонам: 112 или 004.

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