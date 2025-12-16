Сербия и MOL согласовали потенциальную сделку по NIS

В Минэнерго Сербии рассказали о сделке,которая будет достигнута в случае одобрения "Газпромом".

Сербское национальное правительство и венгерский концерн MOL согласовали друг с другом условия потенциальной сделки по выкупу последним российской доли в компания NIS ("Нефтяная индустрия Сербии"). Соответствующее заявление местным журналистам сделала министр энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович. Иностранная чиновница из Белграда пояснила, что в случае согласия "Газпрома" и управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) на такую сделку Белград приобретет дополнительные пять процентов акций компании. Венгерский концерн обязался сохранить работу в прежнем режиме принадлежащего NIS нефтеперерабатывающего завода в городе Панчево.

Сегодня мы успешно урегулировали все нерешенные вопросы с венгерской компанией MOL и достигли компромисса по акционерному соглашению между Республикой Сербия и MOL. Дубравка Джедович-Ханданович, глава Минэнерго Сербии

Ранее российская компания "Газпром" и венгерский концерн MOL от 19 января объявили о подписании соглашения о намерениях по продаже пакета акций сербской NIS. Сербские чиновники анонсировали увеличение своей доли в компании на пять процентов, что официально позволит Белграду влиять на некоторые решения собрания акционеров. Венгерская фирма MOL также ведет переговоры с эмиратской ADNOC о присоединении к владельцам NIS в качестве миноритарного акционера.

Глава MOL: Европа теперь энергетически зависит от США и Китая.

Фото: Instagram* / dubravka.djedovic

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