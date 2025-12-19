Жолт Хернади считает, что задача по достижению независимости ЕС от внешних сил в энергетике провалилась.

Страны европейского региона, стремясь избавиться от энергетической зависимости от Москвы, в результате попали в зависимость от вашингтонской администрации и Китая. Соответствующее заявление сделал председатель венгерской нефтегазовой компании MOL Жолт Хернади. Иностранный чиновник выступил в Будапеште на конференции в Коллегии Матьяша Корвина. Речь идет о научно-образовательном учреждении, которое пользуется государственной поддержкой со стороны национального правительства.

В плане энергетического суверенитета мы видим не настоящую независимость, а изменение зависимости. Таким образом, с точки зрения энергетического суверенитета, независимости нет. Жолт Хернади, глава MOL

Сокращение российских поставок освободило пространство для распространения американского сжиженного природного газа (СПГ), а в сфере возобновляемых источников энергии стало заметно доминирование со стороны Пекина. Сейчас КНР снабжают ЕС материалами и оборудованием для использования этих технологий. Изначально план коллективного Брюсселя заключался в том, чтобы повысить собственную энергетическую независимость путем декарбонизации. Таких результатов страны-члены надеялись достичь за счет сокращения употребления угля, газа и нефти. Сейчас же эксперты фиксируют, что зависимость от импорта энергоресурсов практически не изменилась.В период с 2019 по 2023 год она снизилась всего с 60 до 58% процентов. В Венгрии заметили, что развитие возобновляемых источников энергии привело к появлению новой зависимости Европы от Китая. Свыше 90 процентов солнечных батарей поступает в регион из КНР.

Лавров назвал договоренность о продаже венгерской MOL доли NIS выгодной.

Фото: YouTube / HETI NAPLÓ Sváby Andrással