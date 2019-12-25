Петербург представит лучшие практики на энергетическом форуме

В "Экспофоруме" стартовал Российский международный энергетический форум, где город делится опытом и технологиями.

В Санкт-Петербурге 22 апреля начал работу Российский международный энергетический форум 2026, который проходит в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум". Площадка традиционно объединяет представителей отрасли для обсуждения ключевых направлений развития энергетики.

Основное внимание участников уделено поиску решений, позволяющих сохранить доступность тарифов при одновременном обеспечении устойчивости энергетического комплекса. Также в повестке — вопросы финансирования модернизации и реконструкции инфраструктуры.

В рамках форума развернута масштабная выставочная программа. Ведущие компании представляют современные технологии и инженерные решения на специализированных площадках "Энергетика и электротехника", "ЖКХ России", "Защита от коррозии", "Водные ресурсы", а также "Трубопроводная арматура. Насосы".

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что город готов делиться своими наработками с профессиональным сообществом. По его словам, сосредоточенные в Петербурге предприятия, научные институты и инжиниринговые организации позволяют укреплять позиции в области энергоэффективности, внедрения инноваций и надежности энергосистем, а форум открывает возможности для обмена опытом и запуска новых проектов.

Он также подчеркнул, что инженерно-энергетический комплекс города обеспечивает ресурсами более 5,6 млн жителей, 3,5 тыс. промышленных предприятий и 13 тыс. объектов социальной инфраструктуры. В его состав входят свыше 70 тыс. км сетей и около 400 тыс. уличных светильников.

Ранее на Piter.TV: стенд Петербурга на ПМЭФ-2026 обойдется в 186,6 млн рублей.

