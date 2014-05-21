Стенд Петербурга на ПМЭФ-2026 обойдется в 186,6 млн рублей

Сумма контракта оказалась почти вдвое больше прошлогодней.

В Петербурге выбрали подрядчика для обустройства экспозиционно-делового стенда города на ПМЭФ-2026. Закупку разместил комитет по государственному заказу, а заказчиком выступил комитет по промышленной политике, инновациям и торговле. Итоги тендера подвели 15 апреля.

Начальная цена закупки превышала 200,2 миллиона рублей. На участие подали три заявки. Победитель, имя которого не раскрывается, предложил наименьшую сумму — 186,6 миллиона рублей. Второй участник дал 190 миллионов, третий — 200,2 миллиона. Сроки оказания услуг — с даты заключения контракта до 24 июля 2026 года.

Общая площадь застройки экспозиции составит не менее 1679 квадратных метров без учета второго этажа. Подрядчик разработает дизайн-проект, обустроит стенд на площадке "Экспофорума", организует питание, обеспечит презентационной продукцией, а после завершения форума демонтирует экспозицию. Все зоны должны быть выполнены в единой стилистике. Среди них — конгрессная зона, открытая площадка для деловых контактов, информационная, презентационная, закрытая и VIP-зоны для переговоров, помещения для пресс-службы, СМИ и технических нужд.

