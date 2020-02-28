Китайская делегация примет участие в ПМЭФ-2026

Китай направит официальную делегацию на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который состоится в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня 2026 года. Возглавит её высокопоставленный представитель КНР, сообщил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй в интервью "Известиям".

По словам дипломата, ожидается, что состав делегации будет весьма представительным, однако детали пока не разглашаются.

Участие китайской стороны подчёркивает значимость форума как международной площадки для обсуждения экономических вопросов и укрепления сотрудничества между странами.

