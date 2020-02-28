  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Китайская делегация примет участие в ПМЭФ-2026
Сегодня, 8:55
254
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Китайская делегация примет участие в ПМЭФ-2026

0 0

Возглавит её высокопоставленный представитель КНР.

Китай направит официальную делегацию на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который состоится в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня 2026 года. Возглавит её высокопоставленный представитель КНР, сообщил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй в интервью "Известиям".

По словам дипломата, ожидается, что состав делегации будет весьма представительным, однако детали пока не разглашаются. 

Участие китайской стороны подчёркивает значимость форума как международной площадки для обсуждения экономических вопросов и укрепления сотрудничества между странами.

Ранее мы сообщили о том, что Смольный потратит более 200 млн рублей на экспозицию Петербурга на ПМЭФ-2026.

Фото: Piter.TV
 

Теги: пмэф 2026, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии