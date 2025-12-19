Лавров назвал договоренность о продаже венгерской MOL доли NIS выгодной

Глава МИД России считает, что сделка выгодна для "Газпром нефти", Венгрии и Сербии.

В Москве назвали выгодной договоренность о продаже "Газпром нефтью" венгерской компании MOL доли в сербской энергетическом предприятии NIS. Соответствующее заявление сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров, выступая в Москве на итоговой пресс-конференции с журналистами за 2025 год. Чиновник счел взаимовыгодной предварительное соглашение о продаже венгерской нефтегазовой компании MOL принадлежащего "Газпром нефти" пакета акций сербской NIS.

Если бы эта договоренность, о которой было объявлено вчера, была невыгодна российской стороне, включая "Газпром", она не была бы достигнута. Это совершенно очевидно для всех. Договоренность, в ситуации, которая сейчас в Сербии сложилась, она взаимовыгодная. Об этом, кстати, сказал и президент (Сербии Александр) Вучич, когда он приехал в Давос и его об этом спросили Сергей Лавров, глава МИД РФ

Напомним, что венгерская нефтегазовая компания MOL в понедельник, 19 января, сообщила мировой общественности о том, что подписала с "Газпром нефтью" предварительное соглашение о покупке ее доли в 56,15 процентов акций NIS. Для завершения деловой сделки требуется одобрение OFAC (Управление по контролю за иностранными активами в США), а также государственных одобрений из Белграда. Европейские компании намерены подписать друг с другом договор купли-продажи до 31 марта 2026 года.

Фото и видео: МИД России