Эксперты прокомментировали выход ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+

ОАЭ вышли из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая, передает местное агентство WAM. Решение вызвано "пересмотром производственной политики ОАЭ" и соответствует "долгосрочному стратегическому и экономическому видению". Как отмечает Telegram-канал "Мейстер", страна является важным членом объединения, направленного на стабилизацию мирового рынка углеводородов.

Авторы поста прогнозируют, что, когда на Ближнем Востоке закончится война, эмираты, более не стесненные ограничениями ОПЕК, могут начать заваливать рынок нефтью, что приведет к ценовым войнам и разбалансировке рынка. А ОПЕК, выступавший антиподом управляемой американцами МЭА, по мнению телеграмеров станет слабее.

Почему ОАЭ идут на этот шаг? Причин, вероятно, две. Экономическая – им не нравятся ограничения, да и война неслабо их потрепала, пришлось даже обращаться к США за экономической помощью. Политическая – ОАЭ побили горшки с саудитами: их альянс в Йемене развалился, а прокси были вытеснены. Еще Абу-Даби ссорится с Пакистаном (военным союзником саудитов) из-за "слишком мягкого" посредничества с Ираном. Telegram-канал "Мейстер"

