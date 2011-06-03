Тема ЕГЭ стабильно всплывает в инфополе перед экзаменами и часто используется для популизма отдельных политиков.

ЕГЭ в России в ближайшие 10 лет не отменят, так как ему нет достойной альтернативы, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. На это заявление обратили внимание эксперты Telegram-канала "Мейстер", уточнив, что тема ЕГЭ стабильно всплывает в инфополе перед экзаменами и часто используется для популизма отдельных политиков накануне недалекого уже ЕДГ.

В этот раз тему отмены ЕГЭ озвучил только Сергей Миронов, который делает это в той или иной форме ежегодно, подчеркнули телеграмеры. "Новые люди", также вспомнившие о ЕГЭ, предлагали дать шанс детям переписать экзамен в том же году, не критикуя его формат сам по себе.

В целом, критика ЕГЭ поутихла и стала конструктивнее, сосредоточившись не на его отмене, а допиливании его формата. Можно констатировать, что практика устоялась и действительно не лишена плюсов, главный из которых это возможности детям со всей России легко подать документы в любой вуз страны. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что ЕС переплатил $28 млрд за ископаемое топливо с начала кризиса на Ближнем Востоке.

