ЕС ждут очень тяжелые месяцы, а может и годы из-за кризиса на Ближнем Востоке, заявил комиссар по энергетике Дан Йоргенсен. Как дополняет Bloomberg, с начала кризиса ЕС переплатил $28 млрд за ископаемое топливо. Авторы Telegram-канала "Мейстер" уточнили, что программа AccelerateEU, озвученная в среду, должна снизить зависимость от углеводородов, обеспечить союз энергией без послаблений экологических целей.

Авторы поста отметили, что в программе прописан набор традиционных мантр: электрификация транспорта, энергоэффективность, внедрение тепловых насосов и возобновляемой энергетики – все это про будущее, а не про настоящее. Сейчас предлагаются только призывы к экономии авиатоплива и совместные закупки углеводородов – но они из года в год проваливаются после объявления. Средства на модернизацию энергетики из бюджета ЕС по программе не дадут, уверены телеграмеры.

Немудрено, что адекватным силам в ЕС, не желающим дальнейшей деградации экономики и производства за рубеж, кажется логичной идея помириться с Россией и получить доступный ресурс, лежащий на расстоянии вытянутой руки. Но Брюссель против и накануне "тяжелых месяцев и лет" единственное на что его хватает это исключить из нового пакета санкций пункт о запрете на перевозку российской нефти. Telegram-канал "Мейстер"

Фото: Pxhere

