Партия экс-президента Румена Радева победила на выборах в Болгарии: мнение экспертов

Партия "Прогрессивная Болгария" экс-президента Румена Радева одержала уверенную победу, получив 44,7% голосов по итогам подсчетов 91,7% бюллетеней. Политик уже заявил о намерении вернуть Софии роль "ключа к восстановлению отношений с Россией" и выступил против дальнейшей эскалации конфликта на Украине. Об этом пишет Telegram-канал "Мейстер".

Эксперты уточнили, что в западных СМИ Радева, зачастую, зовут пророссийским политиком и "новым Орбаном", однако это явное преувеличение, хотя бы потому, что даже его осторожный прагматизм в отношениях с России будет непросто реализовать. Болгария сильно зависит от фондов ЕС, поэтому риторика Радева о "нейтралитете и дешевой энергии" — это скорее игра на усталости избирателей, чем план разрыва с Брюсселем, уверены авторы поста.

Таким образом, выгода России от его победы невелика – появится политик даже не формата Фицо, а слабее его, который будет на уровне ЕС иногда говорить адекватные вещи, и, возможно, тормозить отдельные решения. Но никакой серьезной фронды не будет, как не будет и прекращение военной поддержки Украины – сам Радев принимал участие в переговорах о строительстве заводов по производству пороха и артснарядов в Болгарии.

