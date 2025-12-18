Эксперты оценили последствия кризиса российской экономики

Надвигающийся кризис поставит под вопрос цепочки поставок в глобальном масштабе.

Обстановка в российской экономике далека от идеальной, однако "скорый конец" ей предсказывать не стоит, уверены эксперты Telegram-канала "Мейстер". По их мнению, надвигающийся кризис поставит под вопрос цепочки поставок в глобальном масштабе, и ключевым параметром в этих условиях станет не сравнение номинальных финансовых показателей, а обеспеченность тоннами сырья, киловатт-часами электроэнергии и тысячами килокалорий продуктов питания.

Телеграмеры уточнили, что в таком ключе вопросы к устойчивости экономики не ставились очень давно, и вот к подобной проверке Россия готова лучше, чем подавляющее большинство стран мира, и гарантированно лучше всех остальных больших государств из топ-10 мирового ВВП.

Можно ли этого кризиса избежать? Может быть и можно, но двигаем его точно не мы. Благодарить мир за предстоящие испытания, если они произойдут, будет Дональда Трампа в первую очередь, с его скачками настроения вокруг большой ближневосточной войны, в которой, такое впечатление, еще и первый акт толком играть не начинали, увертюрой наслаждаемся. Telegram-канал "Мейстер"

