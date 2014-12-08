Российские ученые разработали вакцину против лихорадки Денге: мнение экспертов

В последнее время появляется много анонсов новых отечественных вакцин от самых разных болезней – от рака до пневмококка.

В России разработана вакцина против лихорадки Денге, начинаются ее клинические испытания. Об этом сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова. Как уточнили авторы Telegram-канала "Мейстер", вакцину создали по запросу президента Никарагуа Даниеля Ортеги.

Эксперты отметили, что в последнее время появляется много анонсов новых отечественных вакцин от самых разных болезней – от рака до пневмококка. Это говорит о выходе вакцинологии в стране на новый уровень, где параллельно с закрытием вопросов импортозамещения идет работа над экспортным предложением.

Прививка от Денге как раз к ним и относится – в условиях потепления климата эта болезнь уже встречается на юге Европы, но в целом это бич тропической Азии и Латинской Америки. В Никарагуа же несколько лет как работает наше совместное фармпредприятие Mechnikov, производящее вакцины от гриппа. Ассортимент его продукции давно хотят расширить и вакцина от Денге кажется подходящим вариантом. Telegram-канал "Мейстер"

