Почему женщины получают больше травм в ДТП: ученые нашли причину в конструкции авто

Австрийские ученые из Грацского технологического университета выяснили причину, по которой стандартные автомобильные системы безопасности оказываются менее эффективными для женщин. Исследование, основанное на 12 годах статистики ДТП и моделировании столкновений, показало, что проблема кроется в фундаментальной ошибке проектирования. Об этом пишет портал 110km.ru.

Десятилетиями манекены для краш-тестов, имитирующие женщину, были лишь уменьшенной копией мужских моделей. Такой подход игнорирует реальные особенности строения женского тела (строение таза, грудной клетки, позвоночника), из-за чего 95% женщин оказались фактически не защищены системами, разработанными под другие параметры. Это приводит к тому, что при авариях женщины чаще получают тяжелые травмы груди, спины и конечностей.

Дополнительный фактор риска – типичная посадка водителя. Женщины обычно сидят дальше от руля и панели или сильнее отклоняются назад, что снижает эффективность ремней и подушек безопасности, настроенных на другую позу. Ситуация начала меняться с появлением новых технологий: в США был создан манекен THOR-05F, точно повторяющий женскую анатомию и оснащенный десятками датчиков для оценки травм.

Автопроизводители внедряют адаптивные решения. Например, Volvo EX60 получил ремень безопасности, который автоматически регулирует натяжение в зависимости от роста, положения пассажира и силы удара.

Эксперты отмечают, что сочетание интеллектуальных систем и более точных испытаний позволит значительно повысить безопасность для всех категорий пассажиров, а не только для женщин. Внедрение этих стандартов уже позволило снизить число тяжелых травм, и ожидается, что в ближайшие годы подобные технологии станут массовыми.

