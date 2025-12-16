Молдавии придется отказаться от газа из РФ к концу 2027 года

Молдавии придется полностью отказаться от российского газа к концу 2027 года. Такое мнение высказала европейский комиссар по расширению Европейского союза Марта Кос, выступая на инвестиционном форуме в Кишиневе. Западная чиновница отметила, что сейчас Кишинев полностью интегрирован во внутренний рынок ЕС в сфере электроэнергии. Она добавила, что альтернативные источники энергии уже обеспечивают до трети местного потребления.
К концу следующего года Молдавия будет полностью отделена от российского газа.
Марта Кос, еврокомиссар
Иностранка пообещала Кишиневу выделить до одного миллиарда евро в качестве инвестиций благодаря сотрудничеству с региональным сообществом. Она отметила большой интерес коллективного Брюсселя к речным транспортным артериям постсоветской республики для выстраивания транспортной логистики ЕС через акваторию Черного моря и Закавказье в Центральную Азию в обход российской территории.
Еврокомиссар Кос: ЕС должен изменить систему приема новых членов.
Фото: YouTube / RTV Info
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