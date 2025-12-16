Марта Кос объявила о том, что альтернативные источники энергии сейчас обеспечивают треть молдавского электропотребления.

Молдавии придется полностью отказаться от российского газа к концу 2027 года. Такое мнение высказала европейский комиссар по расширению Европейского союза Марта Кос, выступая на инвестиционном форуме в Кишиневе. Западная чиновница отметила, что сейчас Кишинев полностью интегрирован во внутренний рынок ЕС в сфере электроэнергии. Она добавила, что альтернативные источники энергии уже обеспечивают до трети местного потребления.

К концу следующего года Молдавия будет полностью отделена от российского газа. Марта Кос, еврокомиссар

Иностранка пообещала Кишиневу выделить до одного миллиарда евро в качестве инвестиций благодаря сотрудничеству с региональным сообществом. Она отметила большой интерес коллективного Брюсселя к речным транспортным артериям постсоветской республики для выстраивания транспортной логистики ЕС через акваторию Черного моря и Закавказье в Центральную Азию в обход российской территории.

Еврокомиссар Кос: ЕС должен изменить систему приема новых членов.

Фото: YouTube / RTV Info