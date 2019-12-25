Мерц увязал энергетический кризис в ФРГ с отсутствием газа из РФ

В Германии объяснили, почему не выполнили предвыборные обещания.

Канцлер Германии Фридрих Мерц отреагировал на критику за невыполненные предвыборные обещания. Соответствующее заявление высокопоставленный гость местного телеканала ZDF сделал в "летнем интервью". Эксперт ответил на вопрос СМИ о том, не было ли ошибкой давать гражданам многочисленные обещания в ходе предвыборной кампании. Ранее общественность раскритиковала политического деятеля из Берлина за невыполненные предвыборные обещания. Канцлер заметил, что в тот момент исходил из других предпосылок.

Мы столкнулись со сложной ситуацией в отношениях с США. Мы видим, что США под руководством Дональда Трампа уже не поддерживают НАТО в том объеме, как это было на протяжении предыдущих десятилетий. Мы сталкиваемся с совершенно иным вызовом со стороны КНР. Продолжается энергетический кризис из-за отсутствия российского газа. Фридрих Мерц, канцлер ФРГ

Немецкий чиновник добавил, что сейчас ситуация кардинально изменилась. За последний год проблема ощущается особенно остро. Это происходит в период между парламентскими выборами в Берлине и следующим заседанием Бундестага. Фридрих Мерц добавил, что берет на себя ответственность за решение властей в сфере энергетики, принятое страной в феврале и марте прошлого года. Глава правительства Германии пояснил, что также говорит об очень высоком уровне государственного долга, который его беспокоит. Он призвал делать быстрые инвестиции для возобновления экономического роста.

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Фото: YouTube / phoenix