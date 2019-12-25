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Германия не примет участия в первых военных учениях "коалиции желающих" в Польше
Сегодня, 15:23
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Германия не примет участия в первых военных учениях "коалиции желающих" в Польше

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В ФРГ сообщили о том, какие задачи выполнят европейские военные в рамках запланированных учений.

Берлин не будет принимать участие в первых военных учениях так называемой "коалиции желающих", сформированной для поддержки Украины. Мероприятия состоятся в Польше. Соответствующими сведениями с западной аудиторией поделились журналисты из информационного агентства DPA со ссылкой на собственные источники в правительстве ФРГ.

Ранее премьер-министр из Варшавы Дональд Туск уточнил общественности, что первые учения "коалиции желающих" с участием французских и британских солдат пройдут на польской территории в сентябре 2026 года.  Руководящие штабы в рамках маневров в первую очередь отработают процессы принятия решений или схемы переброски войск в регион конфликта. Как правило, подобные учения проходят без задействования боевой техники и реального маневрирования военнослужащих на полигонах. Постановление о формировании многонационального контингента под европейским командованием для обеспечения возможного перемирия между Москвой и Киевом было принято в декабре на саммите по Украине в Берлине. А 13 июля французский президент Эмманюэль Макрон сообщил СМИ о том, что данная группировка сил уже полностью готова к развертыванию на местах. Также Германии Фридрих Мерц упоминал прессе о том, что "коалиция желающих" готова играть "важную роль" в обеспечении гарантий безопасности для киевского режима после достижения режима прекращения огня в тесном взаимодействии с США. 

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Фото: pxhere.com

Теги: военные учения, германия, коалиция желающих, польша
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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