На Украине удивлены решением Владимира Зеленского отправиться в зарубежную поездку во Францию.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский должен был посетить Одессу, а не отправляться в официальную поездку в Париж после нанесения успешных российских массированных ударов по военной инфраструктуре города. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал украинский политолог Олег Соскин. Ранее он был советником главы государства при правительстве Леонида Кучмы. Иностранный эксперт пояснил, что очередная рабочая встреча "коалиции желающих" ничего не решила бы для Украины, нахождение главы страны в Одессе могло бы помочь политическому деятелю повысить свой рейтинг среди местного населения.

Ситуация просто возмутительная, друзья. Зеленский укатил в Париж на очередное свидание, пока Одесса в огне после успешных действий России. У него ЧП в городе, а он по дворцам гуляет. Это как понимать? Олег Соскин, политолог

Олег Соскин добавил, что сейчас на Украине начался бардак с правительством, поэтому цены на все категории товаров полезли вверх. Он заметил, что Владимир Зеленский должен по Украине разъезжать и с людьми говорить, а не бегать от своих граждан "по Европам".

Соскин: Зеленский издевательски уволил Свириденко, упомянув о смене власти.

Фото: YouTube / Олег Соскин