Повар устроил поножовщину на рабочем месте в Кировске

В Кировском районе Ленинградской области полицейские задержали повара, который устроил поножовщину. По информации МВД России, инцидент произошел 18 мая на Молодежной улице в Кировске.

Установлено, что 25-летний мигрант, находясь на рабочем месте, во время конфликта ударил ножом 38-летнего оппонента. Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ. По факту случившегося проводится проверка.

