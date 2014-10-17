  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Повар устроил поножовщину на рабочем месте в Кировске
Сегодня, 10:26
132
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Повар устроил поножовщину на рабочем месте в Кировске

0 0

Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии.

В Кировском районе Ленинградской области полицейские задержали повара, который устроил поножовщину. По информации МВД России, инцидент произошел 18 мая на Молодежной улице в Кировске. 

Установлено, что 25-летний мигрант, находясь на рабочем месте, во время конфликта ударил ножом 38-летнего оппонента. Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии. 

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ. По факту случившегося проводится проверка. 

Ранее мы рассказывали о том, что на улице Савушкина в Петербурге мужчина избил женщину и ударил ее ножом. У потерпевшей зафиксировали ранение груди, порезы и переломы. Заведено дело по п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ.

Фото: Piter.TV 

Теги: кировск, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии