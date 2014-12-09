Эпилепсия: как быть рядом и не навредить

Во всем мире 26 марта проводится "Фиолетовый день" – это мероприятие, которое посвящено повышению осведомленности об эпилепсии. По оценке главного невролога Петербурга Игоря Вознюка, в городе может быть порядка 56 тыс. пациентов с этим расстройством, но реально обратившихся и зарегистрированных в несколько раз меньше. В комитете по здравоохранению Северной столицы уточнили, что реестра таких больных нет.

Мы пообщались с двумя специалистами и выяснили, что делать, если вы оказались рядом с человеком с эпилепсией. Как рассказала невролог Нина Попадейкина, если вопрос ситуационный и вы находитесь в общественном месте, то необходимо повернуть его на бок, подложить мягкое под голову и что-то под спину. Важно убрать вокруг предметы, о которые человек может получить травму, зафиксировать время судороги и позвонить в скорую помощь.

Нельзя пытаться что-то вставлять между зубами, разжимать челюсть, насильно удерживать и делать искусственное дыхание, так как при судорогах может быть задержка дыхания. Нина Попадейкина, невролог

Врач-невролог клиники "Рем" Елена Горчакова тоже посоветовала засечь начало приступа: чаще всего они бывают в течение 1-2 минут. Если вы видите, что приступ продолжается более 5 минут, вызывайте "скорую".

Постарайтесь подхватить человека, если он начал падать, и сразу же уложите на любой бок. Очень важно, чтобы голова при этом тоже была повернута набок. Это нужно для того, чтобы человек в момент приступа не захлебнулся своей же слюной или рвотными массами, а после приступа, когда он уже будет находиться в глубоком сне, чтобы не произошло западение языка. Если трясется голова, то подложите под нее что-то мягкое (свернутую одежду, полотенце), чтобы не допустить травматизации головы. И отодвиньте от человека предметы, о которые он может удариться или порезаться. Также расслабьте одежду в области шеи и груди: расстегните воротник и пуговицы на рубашке, снимите галстук. Елена Горчакова, врач-невролог

Елена Горчакова отметила, что не нужно пытаться сдержать судороги, даже если пациента очень сильно скручивает: вы можете порвать ему связки и мышцы. Кроме того, нельзя переносить человека с места, где случился приступ, а также насильно давать лекарства, бить по щекам и обливать водой.

Человек может быть испуган и плохо понимать, что произошло. Расскажите медикам простыми словами о том, что случилось. Сообщите его близкому о произошедшем и попросите приехать за ним. Елена Горчакова, невролог

