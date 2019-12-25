Финляндия фиксирует рост схем обхода антироссийских санкций

Финские власти фиксируют рост экономических преступлений и усложнение схем обхода антироссийских санкций. Как сообщает spb.aif.ru, бизнес-структуры всё чаще используют формально благонадёжные компании в качестве прикрытия, а поставки в Россию маскируют под экспорт в третьи страны.

По данным телерадиокомпании Yle, ссылающейся на Налоговое ведомство и Таможенную службу Финляндии, в 2025 году количество заявлений об экономических преступлениях в стране достигло почти 2,8 тыс. За прошлый год также было выявлено более 40 нарушений санкционного режима, большинство из которых связано с коммерческой деятельностью.

Финские чиновники отмечают, что предприниматели всё активнее используют местные компании для обхода ограничений. Для этого создаются как фиктивные фирмы, так и приобретаются уже существующие бизнесы с историей, что позволяет снизить внимание контролирующих органов и упростить логистику.

Финляндия на протяжении многих лет была тесно связана с российским рынком, который служил ключевым направлением сбыта. Торговые потоки, туризм и инвестиции связывали две страны, а финские компании активно развивали бизнес в приграничных регионах и Петербурге. Однако после введения санкций экономические связи резко сократились, что вынудило предпринимателей либо адаптироваться к новым условиям, либо уходить с рынка.

Несмотря на ограничения, попытки сохранить экономические и гуманитарные связи продолжаются. В качестве примера приводится сотрудничество финских компаний с российским детским лагерем "Артек". По данным источника, даже после введения санкций некоторые программы обмена и летние смены продолжали реализовываться.

На фоне санкций товарооборот между Россией и Финляндией продолжает снижаться: в 2025 году он составил около 1,13 млрд евро. Однако при этом увеличивается роль посреднических схем, фиктивных контрактов и "транзита на бумаге", позволяющих обходить ограничения.

Фото: Pxhere