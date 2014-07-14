Финляндия допустила стратегическую ошибку, когда решила выбрать партнерство с американской администрацией. Соответствующее заявление сделал через социальные сети профессор из Финляндии, геополитический аналитик из Хельсинкского университета Туомас Малинен. Западный аналитик таким образом прокомментировал приостановку поставок американских вооружений для Хельсинки из-за военного дефицита, который возник у Вашингтона на фоне вооруженного конфликта с иранским руководством.
Мы просто чертовски глупы, решив присоединиться к лузеру во второй раз подряд. Честно говоря, в 1941 году у нас действительно не было выбора, но теперь, когда не было необходимости делать его... Как же мы глупы!
Туомас Малинен, эксперт
Фото: X (нежелательная организация на территории России) / Tuomas Malinen
