Туомас Малинен рассказал о том, что Финляндия может начать вооруженный конфликт против России.

Власти из Хельсинки готовят новую военную провокацию в отношении Москвы. Соответствующее заявление сделал через социальные сети профессор из Финляндии, геополитический аналитик из Хельсинкского университета Туомас Малинен. Западный аналитик пояснил свою позицию.

Я думаю, этот процесс уже никак не остановить. <…> По моим текущим оценкам, война между Финляндией (НАТО) и Россией начнется в течение одного года — трех лет, и она начнется под чужим флагом — силами НАТО. Туомас Малинен, эксперт

Ранее Кремль уже выражал обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у российских государственных границ. Североатлантический военный альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии" Москвы. Однако власти нашей страны не раз поминали, что никому не угрожают, однако не оставят без внимания потенциально опасные для национальных интересов шаги.

Фото: X (нежелательная организация на территории России) / Tuomas Malinen