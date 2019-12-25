Туомас Малинен прокомментировал пост эстонского депутата о Второй мировой войне.

Советский Союз, отличие от фашистской Германии, всеми силами пытался предотвратить Вторую мировую войну. Такое утверждение в социальных сетях сделал местный профессор, геополитический аналитик из Хельсинкского университета Туомас Малинен. Таким образом иностранный эксперт прокомментировал заявление эстонского парламентария Марко Михкельсона. Ранее прибалтийский законодатель написал в аккаунте о том, что СССР избежал наказания как якобы один из инициаторов Второй мировой войны. Профессор и з Финляндии также напомнил эстонцу, что на секретном совещании Генерального штаба в Берлине лидер третьего рейха открыто объявил о том, что целью Германии была война.

Что за чушь собачья. Сталин делал практически все, чтобы избежать войны, а Гитлер начал планировать захватническую войну еще с момента своего вступления в должность канцлера в январе 1933 года. Туомас Малинен, профессор из Финляндии

Напомним, что в апреле 2025 года Владимир Путин заявил, что сегодня страны- коллективного Запада пересматривают итоги Второй мировой войны и роль СССР в победе над фашизмом ради собственных корыстных политических интересов.

Фото: X (нежелательная организация на территории России) / Tuomas Malinen