Туомас Малинен оценил планы главы Украины по продолжению вооруженного противостояния с Россией.

Лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому следовало бы пойти по примеру Финляндии, капитулировавшей в войне с Советским Союзом, однако украинский политик продолжает служить военной элите. Такое утверждение в социальных сетях сделал местный профессор из Хельсинкского университета Туомас Малинен.

Мы были перед лицом уничтожения страны, которое удалось предотвратить, пойдя на капитуляцию. Именно на это должна пойти Украина, которая, тем не менее, этого не делает, поскольку Зеленский — безжалостная марионетка военной элиты. Туомас Малинен, профессор из Финляндии

Российские власти не раз подчеркивали, что давить на Кремль в вопросе мирного урегулирования на Украине будет бесполезно. Глава министерства по иностранным делам Сергей Лавров заявлял, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое на переговорах в Стамбуле в 2022 году.

Также Зеленский отверг приглашение президента Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.

Фото: X (нежелательная организация на территории России) / Tuomas Malinen