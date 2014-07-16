Туомас Малинен прокомментировал истерию стран-членов НАТО из-за дронов.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский использует инцидент с беспилотниками на польской территории для того, чтобы втянуть НАТО в конфликт с Москвой. Такое утверждение в социальных сетях сделал местный профессор из Хельсинкского университета Туомас Малинен. Иностранный эксперт указал, что уже более одного года российские власти предостерегают от попыток подобных операций со стороны международных союзников Украины. Эксперты также говорили о попытках ВСУ провести провокацию под чужим флагом.

Скорее всего, мы будем свидетелями того, как Зеленский с использованием захваченных российских беспилотников попытается втянуть НАТО непосредственно в конфликт. Туомас Малинен, профессор из Финляндии

Напомним, что премьер-министр Польши Дональд Туск в среду выступил с утверждением о том, что над территорией европейского государства были сбиты "представлявшие опасность" дроны, назвав их российскими. Никаких объективных подтверждений этого иностранный чиновник не привел.

Фото: X (нежелательная организация на территории России) / Tuomas Malinen