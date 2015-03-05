Лидер киевского режима Владимир Зеленский и поддерживающие его европейские политические лидеры сорвали мирный процесс, из-за чего Украину может ожидать ядерная война или смена властного режима. Такое утверждение в социальных сетях сделал местный профессор из Хельсинкского университета Туомас Малинен. Иностранный эксперт указал, что решение будет принимать американский президент-респкбликанец Дональд Трамп в Вашингтоне.
Как мы и предполагали, зеленый гоблин и европейская коалиция успешно сорвали мирные переговоры, инициированные президентом США Дональдом Трампом. Теперь перед нами два пути: ядерная война или смена режима на Украине.
Туомас Малинен, профессор из Финляндии
На Западе сделали зловещее пророчество об уничтожении Украины.
Фото: X (нежелательная организация на территории России) / Tuomas Malinen
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все