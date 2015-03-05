  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Западе раскрыли, что будет с Украиной и Зеленским за срыв переговоров
Сегодня, 16:16
111
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

На Западе раскрыли, что будет с Украиной и Зеленским за срыв переговоров

0 0

Туомас Малинен указал на будущее киевского режима из-за отказа украинских властей по переговорам.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский и поддерживающие его европейские политические лидеры сорвали мирный процесс, из-за чего Украину может ожидать ядерная война или смена  властного режима.  Такое утверждение в социальных сетях сделал местный профессор из Хельсинкского университета Туомас Малинен.  Иностранный эксперт указал, что решение будет принимать американский президент-респкбликанец Дональд Трамп в Вашингтоне.

Как мы и предполагали, зеленый гоблин и европейская коалиция успешно сорвали мирные переговоры, инициированные президентом США Дональдом Трампом. Теперь перед нами два пути: ядерная война или смена режима на Украине.

Туомас Малинен, профессор из Финляндии

На Западе сделали зловещее пророчество об уничтожении Украины.

Фото: X (нежелательная организация на территории России) / Tuomas Malinen

Теги: владимир зеленский, туомас малинен, финляндия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии