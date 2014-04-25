В Финляндии напомнили о том, что Россия сможет добиться результатам в СВО, не применяя ядерного оружия.

Россия в скором времени сможет уничтожить Украину неядерным оружием. Такое утверждение в социальных сетях сделал местный профессор из Хельсинкского университета Туомас Малинен.

Россия приближается к моменту, когда сможет уничтожить всю Украину обычным оружием. Никого из воинствующей толпы это, естественно, не волнует. Туомас Малинен, профессор из Финляндии

На прошлой неделе официальный представитель Кремля Дмитрий Песков говорил о том, что Москва готова двигаться быстро в вопросе украинского мирного урегулирования, но главным для российского руководства будет достижение своих целей в специальной военной операции. Россия 2 июня опубликовала меморандум по Украине. Одни из основных его положений: международно-правовое признание вхождения Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав нашего государства, а также провозглашение нейтралитета Украины и ее отказ от вступления в военные союзы. Дополнительно прописан в документе запрет на военную деятельность других государств на украинской земле.

В Финляндии забили тревогу из-за дерзкого хода НАТО на границе с Россией.

Фото: X (нежелательная организация на территории России) / Tuomas Malinen