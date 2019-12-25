Туомас Малинен ценил планы НАТО по размещению в Финляндии военнослужащих.

Североатлантический военный альянс превращает Финляндию в новую Украину. Такое утверждение в социальных сетях сделал местный профессор из Хельсинкского университета Туомас Малинен. Таким образом иностранный аналитик прокомментировал своей аудитории сведения о том, что страны-члены блока отправляют военнослужащих для формирования новой бригады на финской территории.

Напомним, что в мае 2025 года в европейской стране проходили сухопутные учения Lively Sabre 25. Мероприятия прошли, в том числе и около российской государственной границы. В маневрах принимали участие 3,5 тысячи военнослужащих из стран-членов НАТО. В последнее время в коллективном Западе все чаще высказываются идеи о прямом вооруженном конфликте с Москвой. Общественные деятели и эксперты говорят о беспрецедентной активность НАТО у западных границ России.

Трампа не беспокоят утверждения о наращивании РФ сил близ Финляндии и Норвегии.

Фото: X (нежелательная организация на территории России) / Tuomas Malinen