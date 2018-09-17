Трампа не беспокоят утверждения о наращивании РФ сил близ Финляндии и Норвегии

Глава США не видит угрозы в сфере безопасности стран НАТО.

Американского президента-республиканца Дональда Трампа не беспокоят утверждения о наращивании российским государством собственных сил окого государственных границ с Финляндией и Норвегией. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе общения с местными журналистами в вашингтонской администрации. Таким образом иностранный политик отрегировал на вопрос одного из корреспондентов Белого дома. СМИ просили лидера страны прокомментировать сведения о том, что Москва строит военную базу вблизи своих натовских соседей. Дональд Трамп выразил уверенность в безопасности стран-членов Североатлантического альянса со столицами в Хельсинки и Осло.

Я совершенно не беспокоюсь об этом <...>, эти две страны будут в полной безопасности. Дональд Трамп, глава США

Напомним, что сведения о военных базах России около Финляндии и Норвегии ранее опубликовали журналисты из газеты The New York Times и издания Newsweek В СМИ отметили, что Россия не только создает базу на российско-финской границе, но наращивает военное присутствие на границе с Норвегией и странами Балтии.

Трамп прокомментировал призывы Зеленского ужесточить санкции против России.

Фото и видео: YouTube / Defense Now