Глава США рассчитывать посмотреть на поведение России.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп заявил в ответ на призывы лидера киевского режима Владимира Зеленского ужесточить санкционное давление со стороны Вашингтона на Россию тем, что исключительно самостоятельно будет принимать решения такого рода. Таким образом иностранный политик отреагировал на просьбу одного из корреспондентов в администрации США отреагировать на недавние высказывания украинского коллеги.

Это будет мое решение. И ничье другое. Посмотрим, как ведет себя Россия. Посмотрим, что произойдет. Дональд Трамп, глава США

Дональд Трамп дал высокую оценку состоявшимся накануне телефонным разговорам с Владимиром Путиным и несколькими европейскими политическими лидерами. Глава Белого дома уточнил, что у него 19 мая состоялись хорошие беседы в критическии важное время для мирных переговоров по урегулированию регионального кризиса на украинской территории. Президент США пояснил, что общался с Кремлем практически 2,5 часа.

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Фото и видео: YouTube / Defense Now