США определили архитектуру системы ПРО Golden Dome с перехватчиками в космосе

Глава США рассказал о финансировании нового проекта по безопасности в США.

Власти в Вашингтоне приняли решение относительно архитектуры своей системы противоракетной обороны Golden Dome ("Золотой купол"), она будет включать в том числе расположенные в космическом пространстве перехватчики. Соответствующее заявление сделал прессе американский президент-республиканец Дональд Трамп, выступая в Белом доме вместе с шефом Пентагона Питом Хегсетом. Иностранные чиновники публично объявили о выделении бюджетных средств на создание проекта. Лидер США заметил, что страна обладает "более передовыми технологиями", чем те, что сейчас используют израильские военнослужащие в своей системе ПРО "Железный купол". Создаваемая система ПРО "Золотой купол" будет включать наземные, морские и космические системы. Политик охарактеризовал ее как произведение искусства.

Рад сообщить, что мы официально определились с архитектурой этой передовой системы, в которой будут применяться технологии следующего поколения на суше, на море и в космосе, в том числе расположенные в космосе сенсоры и перехватчики. Дональд Трамп, глава США

Напомним, что в тексте принятого совместного заявления по результатам переговоров президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина от восьмого мая говорится о том, что американская программа Golden Dome носит "глубоко дестабилизирующий характер" для безопасности.

Трамп назвал Путина "приятным джентльменом" после разговора с ним.

Фото и видео: YouTube / Defense Now