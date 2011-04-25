Трамп назвал Путина "приятным джентльменом" после разговора с ним

Глава США дал позитивную характеристику лидеру Кремля после проведенного телефонного разговора с ним.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп после телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным назвал его "приятным джентльменом". Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе торжественного выступления на заседании попечительского совета, организованном в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне. Иностранный политик добавил, что каждую неделю из-за конфликта на Украине гибнут люди, а администрация США пытается остановить эту трагедию.

Может, сначала я расскажу вам о том, как прошел день, о моем небольшом разговоре с приятным джентльменом по имени Владимир Путин. У нас был хороший разговор, и я думаю, что достигнут прогресс. Дональд Трамп, глава США

Напомним, что российский президент Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор вечером в понедельник, 19 мая. Беседа длилась более двух часов. В Кремле высоко оценили контакты с американским лидером и назвали их конструктивными.

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Фото и видео: YouTube / The White House