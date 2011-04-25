Трамп поставил под сомнение, что о раке у Байдена стало известно только сейчас

Глава США уверен, что о диагнозе его предшественник знал давно.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп поставил под сомнение факт того, что о раке у его предшественника Джо Байдена стало известно только сейчас. Отвечая на вопросы местных журналистов в вашингтонской администрации глава государства уточнил, что не понимает, почему общественность заранее не была проинформирована о диагнозе, которые был поставлен медицинским персоналом 46-му президенту США. Он уверен, что такие важные данные следовало обнародовать гораздо раньше. Напомним, что днем ранее появились сведения о том, что экс-глава страны имеет рак простаты.

Я думаю, это очень печально. Я удивлен, что об этом не сообщили давным-давно. Потому что, чтобы добраться до девятой стадии, нужно много времени. Я только что прошел медосмотр. Вы видели результаты того конкретного исследования. Это стандартное исследование для всех, кто проходит медосмотр. Дональд Трамп, глава США

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Фото и видео: YouTube / Sky News