Трамп заявил о наличии красной линии по усилиям США в процессе по Украине

Глава СШ не стал приводить прессе подробности.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп заявил о наличии красной линии по усилиям Вашингтона в процессе мирного урегулирования регионального кризиса по Украине. Соответствующее заявление глава государства сделал перед местными журналистами, выступая на территории Белого дома. Иностранный политик не стал говорить публично о том, что из себя представляет такая линия. По его словам, в противном случае это еще сильнее усложнит проводимые в текущий момент переговоры между Москвой и Киевом. В связи с этим обстоятельством других подробностей глава США не привел.

У меня есть определенная красная линия, но я не хочу говорить об этом, так как считаю, что это еще больше усложнит переговоры. Дональд Трамп, глава США

Напомним, что Дональд Трамп допустил, что администрация страны может выйти из переговорного процесса по Украине в том случае, если сочтет невозможным добиться соглашения по мирному урегулированию конфликта.

Трамп заявил, что не ужесточает санкции против РФ из-за шанса для мира на Украине.

Фото и видео: YouTube / Sky News