Трамп заявил, что не ужесточает санкции против РФ из-за шанса для мира на Украине

Глава США не исключил усиление давления на Россию в будущем со стороны Белого дома.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп заявил, что не ужесточает санкционное давление в отношении Москвы потому, что у украинско-российской делегации есть шанс добиться мирного урегулирования регионального кризиса. Соответствующее заявление глава государства сделал перед местными журналистами, публично выступая на территории Белого дома. СМИ задали политику вопрос о том, почему он до сих пор не ввел дополнительные запреты и ограничения в адрес Кремля. Лидер США не исключил ситуации, когда для Вашингтон наступит время для того, чтобы ужесточение санкционного давления на Москву все же произошло.

Я думаю, что есть шанс чего-то добиться. Если вы это делаете, то можете сделать еще хуже. Дональд Трамп, глава США

Напомним, что в понедельник, 19 мая, российский президент Владимир Путин вместе с американским коллегой Дональдом Трампом провели телефонный разговор. Как сообщил глава нашец страны, общение с иностранцем длилось более двух часов. Президент России высоко оценил беседу и назвал ее конструктивной.

Трамп рассказал о добрых словах Путина в адрес первой леди США.

Фото и видео: YouTube / Sky News