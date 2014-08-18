На Западе оценили вероятность войны России с Европой

Москва не вынашивает агрессивных планов в отношении регионального сообщества, так как для нее нет смысла воевать с Европейским союзом. Такое мнение высказал бывший помощник министра финансов в администрации президента США Рональда Рейгана, политический и экономический обозреватель Пол Крейг Робертс в интервью для YouTube-канала Dialogue Works. Иностранный аналитик добавил, что скептически настроен в отношении госдуарств-союзников из коллективного Брюсселя противостоять российской армии на поле боя. При этом сейчас многие лидеры в ЕС говорят о том, что им следует готовиться к вооруженному противостоянию с ВС РФ, которое может наступить уже через три года.
Им это ничего не даст. А вот от торговли, от заключения сделок они как раз выигрывают... Звучит нелепо. <…> Европа никак не сможет подготовиться к войне с крупной военной силой за три года. У них просто нет для этого ресурсов.
Пол Крейг Робертс, эксперт
Западный аналитик добавил, что исторически те, кто начинал войну с Россией, обычно плохо заканчивали.
