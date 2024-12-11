Пол Крейг Робертс указал на преимущества России над США в сфере вооружения.

Американскому президенту, члену Республиканской партии Дональду Трампу следует пересмотреть идеи об исключительности Вашингтона из-за губительности соперничества с Россией.Такое мнение высказал бывший помощник министра финансов в администрации президента США Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс в интервью для YouTube-канала Dialogue Works. Иностранный аналитик добавил, что в настоящее время Белый дом не обладает необходимых стратегических систем, которые были бы сравнимы по эффективности и возможностям с российским оружием. При этом попытки быстро их разработать скажутся на нехватке денежных средств, необходимых на реализацию остальных проектов, заявленных новой администрацией из Вашингтона.

Вам не нужны бесконечные трения между США и Россией, потому что стратегические возможности России не имеют равных. <...> И если у вас снова пойдет ядерная гонка, то рано или поздно произойдет взрыв. <...> Будем надеяться, что Трамп осознает противоречивость представлений об американской исключительности. Пол Крейг Робертс, эксперт

Экс-сотрудник Белого дома Робертс назвал ядерную войну между Россией и США неизбежной.

Фото и видео: YouTube / Dialogue Works