Экс-сотрудник Белого дома Робертс назвал ядерную войну между Россией и США неизбежной

Бывший сотрудник американской администрации при бывшем президенте Рональде Рейгане Пол Крейг Робертс считает, что ядерная война между США и Россией теперь является неизбежной, так как Белый дом с действующим главой государства Джо Байденом проводит безрассудную политику.
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Пол Крейг Робертс, экс-сотрудник Белого дома
Российский депутат Государственной Думы Анатолий Вассерман подчеркнул, что в том случае, если вашингтонская администрация продолжит придерживаться текущей внешней политики, то развязывание ядерной войны вполне возможно.
Госдума предложила выдавать дольщикам квартиры на этапе досрочного завершения строительства.
Фото и видео: Telegram / Дума ТВ
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