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Экс-сотрудник Белого дома Робертс назвал ядерную войну между Россией и США неизбежной

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Схожей позиции придерживается депутат ГД Анатолий Вассерман.

Бывший сотрудник американской администрации при бывшем президенте Рональде Рейгане Пол Крейг Робертс считает, что ядерная война между США и Россией теперь является неизбежной, так как Белый дом с действующим главой государства Джо Байденом проводит безрассудную политику. 

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Пол Крейг Робертс, экс-сотрудник Белого дома

Российский депутат Государственной Думы Анатолий Вассерман подчеркнул, что в том случае, если вашингтонская администрация продолжит придерживаться текущей внешней политики, то развязывание ядерной войны вполне возможно.

Госдума предложила выдавать дольщикам квартиры на этапе досрочного завершения строительства.

Фото и видео: Telegram / Дума ТВ

Теги: анатолий вассерман, белый дом, пол крейг робертс
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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