Схожей позиции придерживается депутат ГД Анатолий Вассерман.

Бывший сотрудник американской администрации при бывшем президенте Рональде Рейгане Пол Крейг Робертс считает, что ядерная война между США и Россией теперь является неизбежной, так как Белый дом с действующим главой государства Джо Байденом проводит безрассудную политику.

Наслаждайтесь жизнью. Перестаньте беспокоиться о будущем. Неоконсерваторы гарантировали, что у вас его нет Пол Крейг Робертс, экс-сотрудник Белого дома

Российский депутат Государственной Думы Анатолий Вассерман подчеркнул, что в том случае, если вашингтонская администрация продолжит придерживаться текущей внешней политики, то развязывание ядерной войны вполне возможно.

Госдума предложила выдавать дольщикам квартиры на этапе досрочного завершения строительства.

Фото и видео: Telegram / Дума ТВ