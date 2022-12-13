Госдума предложила выдавать дольщикам квартиры на этапе досрочного завершения строительства

Инициатива направлена на уменьшение финансовой нагрузки на граждан, вынужденных платить за аренду жилья в ожидании собственного.

Представители фракции "Единая Россия" в Госдуме РФ Сергей Пахомов и Сергей Колунов выступили с предложением выдавать дольщикам квартиры на этапе досрочного завершения строительства. Как передаёт телеканал "360", инициатива направлена на уменьшение финансовой нагрузки на граждан, вынужденных платить за аренду жилья в ожидании собственного. Кроме того, мера сократит расходы самих застройщиков.

Согласно прогнозам, выдача квартиры досрочно поспособствует сдерживанию роста цены на кв.м.

Мы видим, что увеличивается число сделок с использованием эскроу-счетов и число граждан, которые хотят получить свое жилье раньше. Предлагаемые меры снизят финансовую нагрузку на граждан, поскольку им не придется арендовать жилье, а граждане, которые приобретали недвижимость для инвестирования, смогут раньше получать выгоду. Сергей Колунов, депутат Госдумы РФ

Госдума уже одобрила законопроект о выдаче квартир на досрочном этапе в первом чтении. Для дальнейшего утверждения необходимо будет определить максимально возможные штрафы для застройщиков в случае нарушения сроков строительства уникальных объектов.

Ранее мы сообщили о том, что Госдума создаст рабочую группу с кабмином для доработки поправок в Семейный кодекс.

Фото: Piter.TV