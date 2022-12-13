Госдума создаст рабочую группу с кабмином для доработки поправок в Семейный кодекс

По словам Володина, доработки направлены на защиту интересов детей.

Госдума России создаст рабочую группу с кабмином для доработки поправок в Семейный кодекс. Об этом сообщил на пленарном заседании спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, рабочую группу возглавит первый вице-спикер Александр Жуков. Володин отметил, что доработки направлены на защиту интересов детей. Он напомнил, что тему поправок в кодекс депутаты поднимали в ходе отчета правительства.

Ранее Госдума приняла закон о совершенствовании целевого приема и целевого обучения в вузах.

Видео: Дума ТВ