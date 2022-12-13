Госдума приняла закон о совершенствовании целевого приема и целевого обучения в вузах

Целью системы целевого обучения является создание условий, чтобы будущий специалист мог устроиться на работу.

Госдума приняла в III чтении закон о совершенствовании целевого приема и целевого обучения в вузах. Законопроектом устанавливаются не только обязательства заказчика такого обучения, но и обязательства гражданина, заключившего договор о целевом обучении.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, целью системы целевого обучения является создание условий, чтобы будущий специалист мог устроиться на работу, к которой его готовил. Он подчеркнул, что для этого должен быть другой уровень ответственности работодателя, региональных властей и самого студента.

Ранее Володин поставил задачу завершить строительство тубдиспансера в Саратове в 2023 году.

Видео: Дума ТВ