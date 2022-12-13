Володин поставил задачу завершить строительство тубдиспансера в Саратове в 2023 году

Спикер ГД посетил город с рабочим визитом.

Председатель российский Государственной Думы Вячеслав Володин поставил перед региональными властями задачу сдать строящийся противотуберкулезный диспансер в Саратове на год раньше запланированного срока, то есть к концу 2023 года. Соответствующее заявление политик сделал в рамах его рабочей поездки в город. Парламентарий осмотрел ход создания данного объекта. Ранее местный глава здравоохранения пояснил, что если рабочие смогут сдать больницу до января 2024 года, то медицинское учреждение будет открыта уже весной следующего года.

Ответственные за строительство заверили, что завершить возведение объекта в этом году реально и график работ будет скорректирован под эти задачи. сообщение пресс-службы

Известно, что действующий противотуберкулезный диспансер располагается в центре города, в здании дореволюционной постройки. В СМИ пояснили, что в приспособленных помещениях находятся тесные палаты для пациентов. В новом здании будут размещены 454 мест. Длительность лечения в противотуберкулезном диспансере может составлять от 5 до 12 месяцев, поэтому для школьников специалисты организуют там обучающий процесс.

Госдума приняла заявление о геноциде народов СССР во время ВОВ.

Фото и видео: Telegram / Дума ТВ