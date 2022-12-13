Госдума приняла заявление о геноциде народов СССР во время ВОВ

Политики уточнили, что важно обратить внимание на то, что в мире поднимает голову неофашизм.

Российская Государственная Дума на пленарном заседании в среду 22 марта приняла проект заявления нижней палаты парламента "О геноциде народов Советского Союза Германией и ее пособниками в ходе Великой Отечественной войны 1941-1945 годов". Об этом стало известно из слов спикера ГД Вячеслава Володина. В тексте документа уточнили, что депутаты говорят о важности дать судебно-правовую оценку совершенных в Великую Отечественную войну преступлений против человечности. Политики приняли во внимание положения Устава ООН, а также Устава и приговора Нюрнбергского трибунала, Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, Конвенции о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества. В ГД считают данные преступления со стороны немецких захватчиков, а также их международных пособников в отношении гражданских лиц и мирного населения СССР "геноцидом народов".

Володин: диалог с правительством стал более конструктивным.

Фото и видео: Telegram / Дума ТВ