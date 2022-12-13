Володин: диалог с правительством стал более конструктивным

По его словам, за последние годы разговор стал сложным, но более ответственным.

Диалог с правительством России стал более конструктивным. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

По словам Володина, за последние годы разговор с правительством стал сложным, но более ответственным. Он также выразил слова благодарности Мишустину и отметил, что Госдума продолжает утверждать новых министров, вице-премьеров и председателей правительства.

Мы надеемся, что итогом этого разговора будет еще большая эффективность в работе исполнительной и законодательной власти. Вячеслав Володин, спикер Госдумы

Ранее Володин предложил привлечь к ответственности судей МУС за решение в отношении Путина.

Видео: Правительство России