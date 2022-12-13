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Володин предложил привлечь к ответственности судей МУС за решение в отношении Путина

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Спикер Госдумы РФ рассказал о коррупции в Гааге.

Председатель нижней палаты парламента России Вячеслав Володин предложил на пленарном заседании в Государственной Думе привлечь к ответственности судей Международного уголовного суда (МУС) за решение в отношении российского лидера Владимира Путина по выдаче ордера "на арест". Политик пояснил, что недавно стало известно о том, что страны-уастницы Евросоюза заплатили инстанции в Гааге за данное решение.

Это коррупция, это прямой подкуп судей. В этом вопросе надо разбираться. Надо тех, кто такие решения принимает, перемещать из Брюсселя в "Лефортово".

Вячеслав Володин, спикер ГД РФ

Володин назвал Россию и страны Африки равноправными союзниками.

Фото и видео: Telegram / Дума ТВ

Теги: вячеслав володин, гаага, госдума, коррупция, лефортово, мус
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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