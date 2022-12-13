По его словам, отношения Москвы и африканских стран всегда строились на бескорыстной основе.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал Россию и страны Африки равноправными союзниками. Об этом он заявил в ходе пленарного заседания парламентской конференции "Россия-Африка".

По его словам, отношения Москвы и африканских стран всегда строились на бескорыстной основе, а также на принципах взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела. Володин подчеркнул, что Запад продолжает колониальную политику и стремится взять под свой контроль не только африканские, но и российские природные ресурсы.

Ранее Володин заявил, что Россия и страны Африки вместе выступают за многополярный и справедливый мир.

Видео: Дума ТВ