Володин: Россия и страны Африки вместе выступают за многополярный и справедливый мир

Спикер ГД выступил на II Международной парламентской конференции "Россия - Африка".

Россия и страны Африки придерживаются общей цели - построение многополярного и справедливого мира. Соответствующее заявление в ходе выступления на пленарном заседании II Международной парламентской конференции "Россия - Африка" сделал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Депутат пояснил, что РФ и страны региона связаны общими национальными целями, уважают традиции друг друга, культуру и историю. Спикер Государственной Думы отм етил, что данное мероприятие собрало представителей стран, которые знают, "какой ценой достается независимость, право самим решать, как жить".Африка - континент свободолюбивых людей. Вместе мы можем противостоять любому давлению извне, как это уже было в нашей истории. Дружба - это улица с двусторонним движением.

Вячеслав Володин, депутат ГД

Эксперт заметил, что для стран важно подчеркнуть тот момент, что речь идет о равноправных союзниках и партнерах, так как отношения всегда строятся на бескорыстной основе, принципах взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела. По словам Вяченслава Володина, континент никогда не становился объектом для меркантильного интереса, использования трудовых и сырьевых ресурсов со стороны Москвы.

Володин: отчет правительства в Госдуме пройдет 23 марта.

Фото и видео: Telegram / Дума ТВ