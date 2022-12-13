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Отчет правительства в Госдуме пройдет 23 марта

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Вячеслав Володин внес предложение по дате слушаний отчета кабмина в ГД.

Отчет российского правительства в Государственной Думе запланирован на 23 марта. Соответствующее заявление на пленарном заседании в нижней палате парламента перед коллегами сделал председатель Вячеслав Володин. Законодатель пояснил, что речь пойдет о единственном вопросе в этот день в ГД. Это предложение было поддержано депутатами без голосования.

Предлагается назначить отчёт на 23 марта. Будет один вопрос на пленарном заседании.

Вячеслав Володин, спикер ГД РФ

Напомним, что Совет Государственной Думы России в понедельник 13 марта утвердил процедуру рассмотрения отчета правительства России. На обсуждение планируется выделить  порядка четырех часов. При этом вопросы от политических фракций депутаты уже направили в кабинет министров.

Володин в шутку связал банковский кризис в США с приездом туда Чубайса.

Фото и видео: Telegram / Дума ТВ

Теги: вячеслав володин, госдума, кабмин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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